Les pronostics Quinté du 15/02/2025 à Auteuil

Le pronostic de Thierry Léger pour le Quinté de cet après midi à AUTEUIL : 8-13-5-16-9-1-14-2-











JUST TIME IN BLUE le numéro 8 trois fois à l'arrivée dans cette catégorie des Quintés pour six tentatives sera muni cet après midi pour la première fois d'une paire d'œillères afin qu'il soit plus concentré sur son job de cheval de course. Des progrès sont attendus et il pourrait ainsi remporter ce Quinté .