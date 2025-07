Pour le quinté du jour à Longchamp, Thierry Léger recommande de jouer les numéros 6-3-7-2-10-4-1-9

13 partants et non 14 : le no 13 est forfait .

Les no 6 GANASS et 3 HARRY WAY respectivement 2ème et 3ème du grand handicap de Lamorlaye le 15 juin à Chantilly d'un niveau peut être plus relevé que celui de ce soir à Longchamp sont sur la foi de cette performance incontournables mais aussi indissociables.