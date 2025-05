Les pronostics Quinté du 07/05/2025 à Longchamp

Pour le quinté du jour à Longchamp, Thierry Léger recommande de jouer les numéros 6,16,7,8,13,9,14,15.

Le pronostic de Thierry Léger pour le Quinté de ce soir en semi nocturne à Longchamp : 6-16-7-8-13-9-14-15.

Attention 14 partants et non 16 : les no 2 et 13 sont forfaits .

GATTOPARDO le numéro 6 toujours très performant à Longchamp et très confirmé dans cette catégorie des Quintés en concluant trois fois à l'arrivée pour autant de tentatives possède à l'évidence une première chance . Son entourage affiche une confiance sans réserve.

Le pari gagnant : 510 CLICCLIC PANPANPAN