Les pronostics Quinté du 05/05/2025 à Vichy

Pour le quinté du jour à Vichy, Thierry Léger recommande de jouer les numéros 16,6,3,15,9,8,14,2.

Stéphane Bourlier est un entraineur particulièrement bien armé au départ de ce Quinté avec ses deux pensionnaires : GAMIN DES ISLES le numéro16 qui aligne depuis de nombreux mois les bonnes performances dans cette catégorie et HOLD UP DREAM le numéro 6 déféré des quatre pieds pour cet objectif et muni d'une paire d'oeillères ce qui devrait lui permettre de réaliser un plus .

Le pari gagnant : 206 JUPITER PLANCHETTE