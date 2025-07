Le journal de 7h - 02/07/2025

Retour sur les conséquences de la canicule record qui a touché la France, avec des températures élevées la nuit à Paris et des parcs publics restés ouverts tard, posant des problèmes de sécurité et de nuisances sonores pour les riverains.

Bilan encourageant des six derniers mois du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dans la lutte contre l'immigration, avec une baisse des visas, des naturalisations et des demandes d'asile.

Un an après les émeutes en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron réunit un sommet à l'Élysée pour tenter de relancer le dialogue entre indépendantistes et loyalistes et sortir l'archipel de l'impasse.