Le journal de 20h du 02/07/2025

Fin d'un épisode caniculaire précoce et très intense, avec un retour progressif à des températures plus clémentes sur l'ensemble du territoire français dans les prochains jours.

Mouvement de grève des contrôleurs aériens français entraînant l'annulation d'un quart des vols dans les aéroports du sud de la France et à Paris, malgré les appels au calme du ministre des Transports.

Un an après les émeutes meurtrières en Nouvelle-Calédonie, le président Macron réunit à Paris les indépendantistes et les loyalistes pour tenter de trouver un accord sur l'avenir institutionnel et économique de l'archipel.