Libre antenne - 04/06/25

Au cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes d'Olivier Delacroix, du lundi au jeudi, et de Valérie Darmon, du vendredi au dimanche.



Les auditeurs de la Libre antenne d'Olivier Delacroix de ce mercredi :

ANNE MARIE : 22H48/23H15

Toujours en conflit avec sa famille, Anne Marie tente de s'affirmer.

EMILE : 23H19/23H33

Antillais installé en métropole, Emile est très seul depuis sa séparation il y a 14 ans.

HUBERT : 23H37/00H46

Depuis le décès de son fils Damien, rien ne va dans l'entourage d'Hubert (suite).

AARON : 00H47/01H00

La police lui a tendu un piège pour l'expulser de chez lui: Aaron vit désormais à la rue.