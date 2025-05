La libre antenne d'Olivier Delacroix - 15/05/2025

Au cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes d'Olivier Delacroix, du lundi au jeudi, et de Valérie Darmon, du vendredi au dimanche. Pas de jugements ni de tabous, une conversation franche mais aussi des réponses aux questions que les auditeurs se posent. Un moment d'échange et de partage propice à la confidence pour repartir le cœur plus léger. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 au : 01 80 20 39 21 (numéro non surtaxé).



Les auditeurs de la Libre antenne d'Olivier Delacroix de ce jeudi soir :

ANTOINE : 22h50/23h30

Antoine rêve de travailler mais son handicap invisible rebute les employeurs.

CLAUDE : 23h34/23h47

Ancien conseiller municipal, Claude apporte son éclairage sur les obsèques sans proches.

RIC : 23h51/00h19

Ric parle du mal du siècle : la solitude.

ANNE : 00h23/00h50

Elvis, le fils d'Anne a été victime d'attouchements par un religieux pendant un camp de jeunes catholiques.

SYLVIE : 00h50/01h00

Retournée auprès de sa mère souffrante, Sylvie est abandonnée par ses enfants.