La libre antenne d'Olivier Delacroix - 14/05/2025

Au cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes d'Olivier Delacroix, du lundi au jeudi, et de Valérie Darmon, du vendredi au dimanche. Pas de jugements ni de tabous, une conversation franche mais aussi des réponses aux questions que les auditeurs se posent. Un moment d'échange et de partage propice à la confidence pour repartir le cœur plus léger. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 au : 01 80 20 39 21 (numéro non surtaxé).



Les auditeurs de la Libre antenne d'Olivier Delacroix de ce jeudi soir :

ERIC : 22h48/23h00

Dans toute la France Eric organise un rassemblement de motards au profit de la lutte contre le cnacer de la prostate : La Distinguished Gentlman's Ride

https://www.gentlemansride.com/

MARIE HELENE : 23h08/00h00

Très seule, Marie Hélène enchaîne les malheurs.

BERNADETTE & ISABELLE : 00h08/00h27

Bernadette et Isabelle veulent offrir des obsèques.

VERONIQUE : 00h31/00h48

Véronique donne des nouvelles de Suzanne dont la situation empire.

MARIE : 00h48/01h00

Marie cherche l'amour sans rapports intimes.