La libre antenne de Roland Perez - 07/05/2025

Au cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes de Roland Perez, du lundi au jeudi, et de Valérie Darmon, du vendredi au dimanche. Pas de jugements ni de tabous, une conversation franche mais aussi des réponses aux questions que les auditeurs se posent. Un moment d'échange et de partage propice à la confidence pour repartir le cœur plus léger. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 au : 01 80 20 39 21 (numéro non surtaxé).



Roland Perez remplace Olivier Delacroix ce mercredi 7 mai 2025.

Les auditeurs de la Libre antenne de Roland Perez de ce mercredi soir :

LUCIE : 22H47/23H35

Enfermé dans un hôpital psychiatrique, le fils autiste sévère de Lucie est privé de contacts avec sa mère.

GABRIEL : 23H39/00H00

La philosophie de Gabriel lui a permis d'affronter les épreuves de sa vie.

MARIA : 00H45/01H00

Mère seule d'une fille lourdement handicapée, Maria est terrorisée par les voyages après une déconvenue avec une compagnie aérienne.