Aurore Bergé sur la pause pour rompre le jeûne du ramadan entre Angers et Monaco : «Il n’y a pas de raison qu’on interrompe un match pour des motifs religieux»

Tous les jours de la semaine, invités et chroniqueurs sont autour du micro de Pierre de Vilno pour débattre des actualités du jour. Ce soir, il reçoit la ministre de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé. Ensemble, ils reviennent sur plusieurs sujets, notamment sur la présence ce soir du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot à la Grande Mosquée de Paris pour participer à la rupture du jeûne.au moment ou la tension entre la France et l'Algérie est au plus haut. Dans un second temps, il est question de la polémique née durant le match de Ligue 1 entre le SCO d'Angers et l'AS Monaco où il y a une rupture du jeune au moment d'une interruption pendant la rencontre. De quoi remettre en question la non-intrusion du fait religieux sur un terrain de sport ?