Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l’environnement

Dans cet épisode, Frédéric Taddeï reçoit Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences. Il explique pourquoi la neutralité carbone est illusoire et pourquoi l'objectif climatique de 1,5 degré est hors d'atteinte. Jean-Baptiste Fressoz analyse que les énergies fossiles s'accumulent et que repenser notre consommation est essentiel. Un éclairage crucial sur les défis de la transition énergétique.

