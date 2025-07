Fréderic Taddeï avec Caroline Goldman et François-Guillaume Lorrain

Intellectuels, chefs d'entreprises, artistes, hommes et femmes politiques… Frédéric Taddeï reçoit des personnalités de tous horizons pour éclairer différemment et prendre du recul sur l'actualité de la semaine écoulée le samedi. Même recette le dimanche pour anticiper la semaine à venir. Un rendez-vous emblématique pour mieux comprendre l'air du temps et la complexité de notre monde.

Invités :

- Caroline Goldman, psychologue, pour «Pourquoi ? la psychologie expliquée aux adolescents de 12 à 15 ans» chez Dunod

- François-Guillaume Lorrain, journaliste, écrivain, pour «Roues libres» aux éditions du Cerf, sur le Tour de France