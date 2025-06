Naïma Moutchou, députée Horizons du Val d’Oise, vice-présidente de l’Assemblée nationale

Intellectuels, chefs d'entreprises, artistes, hommes et femmes politiques... Frédéric Taddeï reçoit des personnalités de tous les horizons pour éclairer différemment et prendre du recul sur l'actualité de la semaine écoulée le samedi. Même recette le dimanche pour anticiper la semaine à venir. Un rendez-vous emblématique pour mieux comprendre l'air du temps et la complexité de notre monde.

Naïma Moutchou, députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale, discute avec Frédéric Taddeï de son rapport sur les mineurs et les armes blanches. Elle propose des solutions pour les violences scolaires, dont la vidéoprotection et le soutien psychologique. Elle aborde aussi l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et l'importance d'un projet de société pour la jeunesse.

Notre équipe a utilisé un outil d’Intelligence artificielle via les technologies d'Audiomeans© pour accompagner la création de ce contenu écrit.