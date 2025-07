Carine Marret, linguiste et romancière

Intellectuels, chefs d'entreprises, artistes, hommes et femmes politiques... Frédéric Taddeï reçoit des personnalités de tous les horizons pour éclairer différemment et prendre du recul sur l'actualité de la semaine écoulée le samedi. Même recette le dimanche pour anticiper la semaine à venir. Un rendez-vous emblématique pour mieux comprendre l'air du temps et la complexité de notre monde.

Frédéric Taddeï reçoit Carine Marret, auteure de "Les chrétiens d'Orient et la France : Mille ans d'une passion tourmentée". Plongez dans les liens complexes et mouvementés entre la France et les communautés chrétiennes du Moyen-Orient, des croisades à la partition de Chypre. Carine Marret éclaire les moments clés et souligne les identités spécifiques de ces communautés (Melkites, Coptes, Maronites). Un épisode captivant pour mieux comprendre cette histoire méconnue.

