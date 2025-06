DIRECT - Les grands moments du tour de France sur Europe1 (4/4)

Découvrez aujourd’hui un visage de Napoléon qu’on ne trouve pas dans les livres d’histoire : celui d’un homme qui a fait construire l’arc de triomphe à Paris comme lieu d’unité de la nation, qui a instauré le baccalauréat en 1808 en voulant le réserver à une élite. Napoléon ne partait pas faire la guerre sans se parfumer des pieds à la tête d’eau de Cologne, et il écrivait des lettres enflammées à Joséphine au milieu du champ de bataille…Savez-vous que l’empereur n’était pas si petit ? C’est la propagande anglaise qui l’a ridiculisé lors de la guerre entre la France et l’Angleterre. Napoléon est la personnalité historique préférée des Français, mais on le connaît peu ou on le connaît mal. Avec la participation de Stéphane Bern, à travers des reportages dans des lieux qui sont chers à Napoléon, des archives d’Europe 1 et la reconstitution de scènes qui ont marqué son épopée, vous découvrirez, dans ce podcast en trois épisodes réalisé par Sébastien Guidis et raconté par Laure Dautriche, un personnage qui laisse un héritage controversé.