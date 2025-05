Voitures, habitations, pertes agricoles... L'orage de grêle du 3 mai va coûter 334 millions d'euros aux assureurs

Le 3 mai dernier, un orage de grêle a fortement touché Paris et sa région. Des intempéries d'une rare violence qui vont coûter 334 millions d'euros aux assureurs, en raison notamment des dégâts sur les voitures. Ce montant s'explique par la localisation de l'orage, située en zone urbaine avec de nombreux véhicules garés en extérieur.

L'orage de grêle qui a touché Paris et sa région notamment, le 3 mai, va coûter 334 millions d'euros aux assureurs, en raison notamment des dégâts sur les voitures, a indiqué mardi France assureurs, confirmant une information du Parisien. Les grêlons ont occasionné 196 millions d'euros de dégâts sur les voitures, avec 61.630 sinistres déclarés au 21 mai.

Un montant expliqué par la localisation de l'orage

"196 millions d'euros, c'est la moitié du coût annuel de la grêle en assurance auto en moyenne sur la dernière décennie", a commenté dans Le Parisien Paul Esmein, directeur général de France assureurs. "Un tel montant s'explique par la localisation de l'orage, en zone urbaine avec de nombreux véhicules garés en extérieur", a-t-il ajouté.

Viennent ensuite les sinistres en habitation qui vont coûter 116,9 millions d'euros, puis les dommages en biens professionnels (14 millions d'euros) et les pertes agricoles (7 millions d'euros de récoltes non engrangées). Les dégâts sont essentiellement centralisés en Ile-de-France, mais aussi en Champagne, en Lorraine et du côté de Lyon, détaille le quotidien.