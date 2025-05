HSBC : la banque britannique annonce la suppression de 348 postes en France

Ce mercredi 14 mai, la banque britannique HSBC a annoncé la suppression de 348 postes en France, soit 10% de ses effectifs dans le pays. Nommé directeur général de HSBC, George Elhedery avait annoncé la refonte de la structure internationale pour la simplifier, mais aussi pour séparer les marchés orientaux et occidentaux.

La banque britannique HSBC va supprimer 348 postes en France, soit 10% de ses effectifs dans le pays, a-t-elle indiqué mercredi, confirmant une information du quotidien Les Échos. HSBC vient "de présenter un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi, NDLR) d'envergure aux représentants du personnel, portant sur plus de 10% de ses effectifs en France", écrit le journal, ce qu'a confirmé un porte-parole de la banque à l'AFP.

Au total, 348 postes sont concernés par ce plan sur les "quelque 3.000 que compte la banque encore aujourd'hui. Des fonctions supports mais aussi commerciales sont concernées", ajoute l'article.

Devenu en septembre le directeur général de HSBC, Georges Elhedery, un ancien directeur financier, a engagé dès octobre une refonte de la structure internationale pour la "simplifier", mais aussi séparer ses marchés "orientaux" et "occidentaux", pour se concentrer sur les marchés "qui ont un avantage concurrentiel clair et les plus grandes opportunités de croissance".

"HSBC reste pleinement engagé sur l'Europe"

Le géant bancaire avait ajouté en février que le plan de réorganisation engagé par son nouveau directeur général devait permettre d'économiser 1,5 milliard de dollars par an d'ici fin 2026. "HSBC reste pleinement engagé sur l'Europe", a cependant assuré aux Échos une source au sein de la banque. "Nous souhaitons toujours être la banque internationale de nos clients."

La banque britannique a cédé sa banque de détail en France en 2024 à la société My Money Group (MMG), contrôlée par le fonds américain Cerberus, qui exploite maintenant le réseau sous le nom Crédit commercial de France (CCF). La direction a annoncé début décembre le départ de centaines de salariés et la fermeture de plus de 80 agences (sur un total de 234 agences aujourd'hui).

HSBC va également vendre ses activités d'assurance vie en France à l'assureur mutualiste Matmut, après un accord conclu fin 2024. Le groupe bancaire a annoncé avoir réalisé en 2024 un bénéfice net de 22,9 milliards de dollars, en hausse de 2%.