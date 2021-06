Matmut dévoile son baromètre sur "les transitions de la société" : "La peur du déclassement s'enracine"

La participation est record pour une étude de ce type, et les résultats en disent long sur l'état d'esprit pessimiste des Français quant à l'avenir. Dans un baromètre Opinionway pour le groupe Matmut publié jeudi sur "les transitions de la société français", 135.000 personnes ont été sondées sur leurs préoccupations dans ce monde qui change. Et les conclusions sont claires : les inquiétudes des Français sont nombreuses et concernent tous les domaines, insistent Frédéric Micheau, directeur général adjoint chez OpinionWay, et Stéphanie Boutin, directrice générale adjointe du Groupe Matmut en charge de la communication, qui dévoilent les résultats sur Europe 1.

Cette participation "colossale" donne "une vision très fine des préoccupations actuelles", estime Frédéric Micheau. Et au premier rang des inquiétudes, c'est "la préoccupation sanitaire qui ressort", indique-t-il, avec notamment la question de l'accès au soin et de la sécurité sanitaire. "En pleine crise sanitaire, la santé et l'accès aux soins sont le facteur numéro 1", confirme Stéphanie Boutin.

"Un sentiment de vulnérabilité"

Dans le baromètre, on trouve aussi la thématique environnementale, tandis que la question de la sécurité n'est pas la plus citée. Plus globalement, "les inquiétudes sont diffuses et concernent tous les domaines", note Frédéric Micheau, qui voit aussi émerger de nouvelles préoccupations comme celle de la cybersécurité.

Quelles sont les préoccupations principales ? Dans l'étude, les dix sujets les plus préoccupants cités par les Français sont : L'accès au soin

La qualité de vie

La sécurité sanitaire

La protection des données personnelles

La protection des biens et des personnes

La pollution

La retraite

La sécurité financière

L'évolution du pouvoir d'achat

L'école et l'éducation

Le sentiment d'inquiétude par rapport à l'avenir de la société plane sur les résultats de l'étude. "On a des perceptions très inquiètes, et ce qui domine est un vrai sentiment de vulnérabilité des individus", explique Frédéric Micheau. "Le monde va trop vite, le changement est permanent, on est dans une société très instable."

Des inquiétudes pour "toutes les tranches d'âge"

Or, ajoute l'invité d'Europe 1, "cette instabilité se répercute sur sa propre situation au sein de la société, qui apparait de plus en plus précaire". Aussi, "90% des répondants considèrent que leur position sociale peut s'effondrer très rapidement". Si elle n'est pas nouvelle, "la peur du déclassement s'enracine et concerne toutes les catégories sociales", dit-il encore.

Et ces inquiétudes "concernent toutes les tranches d'âge", poursuit Frédéric Micheau. Et de conclure : "Les individus manquent de repères, cela créé beaucoup d'incertitude. L'avenir de la société est vu avec beaucoup de noirceur... On est dans un cadre global très morose."