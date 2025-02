Aéroports de Paris : qui est Philippe Pascal, le nouveau PDG du groupe ADP ?

Le Parlement a donné son feu vert mercredi à la nomination de Philippe Pascal au poste de PDG du Groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens, pour succéder à Augustin de Romanet. Ce spécialiste de la fiscalité est un membre de longue date de l'équipe dirigeante du groupe, en tant que directeur financier.

Haut fonctionnaire, spécialiste de la fiscalité : avec Philippe Pascal, le gestionnaire des aéroports parisiens Groupe ADP se dote d'un nouveau PDG au profil plus technique que politique, membre de longue date de son équipe dirigeante en tant que directeur financier.

"À l'issue de mes études, j'ai choisi de servir l'État", a rappelé le 5 février Philippe Pascal, 53 ans, lors de sa première audition parlementaire depuis que le président de la République l'a proposé pour remplacer Augustin de Romanet. Un an plus tôt, le gouvernement Attal avait fait savoir à ce dernier que son souhait d'un nouveau mandat ne serait pas exaucé. L'intérim s'est néanmoins prolongé en raison des multiples rebondissements politiques de 2024.

Dans le groupe ADP depuis 2013

Titulaire d'une maîtrise de droit public, Philippe Pascal, dont la nomination a reçu mercredi le feu vert du Parlement, est diplômé de l'École nationale des impôts et a entamé sa carrière à Bercy à la Direction de la législation fiscale. De 1997 à 2007, il y rédige des textes sur "la fiscalité du patrimoine immobilier, la fiscalité agricole et la fiscalité des personnes", avant un rapide passage en cabinet ministériel.

"Durant toute ma vie professionnelle, j'ai cherché à mettre la technique au service de la stratégie, à réconcilier le court terme et le long terme et à lier les enjeux du service public avec ceux de l'esprit d'entreprise", a plaidé Philippe Pascal face aux députés.

C'est début 2013, soit quelques semaines après l'arrivée de Augustin de Romanet, que Philippe Pascal, devenu entre-temps inspecteur des Finances, rejoint l'entreprise aéroportuaire détenue en majorité par l'Etat. Il est alors directeur des opérations financières et des participations, un poste stratégique pour un groupe qui a commencé à essaimer à l'étranger lors de la présidence du prédécesseur de Augustin de Romanet, Pierre Graff.

En première ligne lors de la crise sanitaire

Ses responsabilités s'étendent ensuite graduellement et en 2016, il est nommé directeur général adjoint, chargé des finances, de la stratégie et de l'administration, poste dans lequel il affronte en première ligne, à partir de mars 2020, les effets dévastateurs du Covid-19 sur l'activité des aéroports. L'équipe dirigeante d'ADP met alors en œuvre un plan "de stabilisation et de restructuration" incluant des départs volontaires et d'autres mesures drastiques pour limiter les pertes, comme la fermeture totale d'Orly.

Philippe Pascal est aussi à la manœuvre la même année lors de la prise de participation de 49% dans l'indien GMR, gestionnaire des aéroports de Delhi, Hyderabad et Goa, après une opération de même nature trois ans plus tôt chez le turc TAV. ADP gère aujourd'hui directement ou indirectement 26 installations aéroportuaires. Le groupe aux 28.000 employés a ainsi accueilli en 2024 plus de 363 millions de passagers, dont 103 à Paris-Charles-de-Gaulle et Orly.

Décrit comme un gros travailleur

Un collaborateur décrit Philippe Pascal comme un gros travailleur, présent dans les murs de l'entreprise dès 7h30 du matin. "C'est un hyper pro, un directeur financier qui a un gros bagage intellectuel, rigoureux sur ses bases", affirme pour sa part à l'AFP un haut dirigeant du secteur aérien français. "Pour défendre les intérêts d'ADP, on ne peut pas trouver mieux", même si à son nouveau poste "il va falloir qu'il évolue" vers un rôle plus politique et diplomatique, argumente ce responsable sous couvert de l'anonymat.

Un avis partagé par une professionnelle de l'aérien : "il a toujours été extrêmement rigoureux sur les budgets", témoigne-t-elle. Par ailleurs, c'est "quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche" et peut être "assez cash" avec ses équipes.

Né à Sartrouville dans les Yvelines, dans la banlieue nord-ouest parisienne, Philippe Pascal est le benjamin d'une fratrie de cinq. Marié, il a également eu cinq enfants. Côté loisirs, cet amateur de voyages dans les capitales européennes est aussi un bricoleur émérite, qui a restauré lui-même sa maison, y compris le gros œuvre, selon son entourage.