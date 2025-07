«Tout le monde tremblait» : après 16 ans d'attente, le groupe Oasis a fait son grand retour sur scène à Cardiff

C'était un retour très attendu par les fans. Le groupe Oasis a signé son retour ce vendredi. Ils sont des dizaines de milliers à avoir fait le déplacement jusqu'à Cardiff, au Pays de Galles pour le début de la grande tournée. Le groupe emblématique retrouve donc son public pour une série de 41 dates. Après le premier concert, les fans étaient conquis.

"Tout le monde tremblait, c'était un moment unique dans le siècle ! Après des années d'attente, ils l'ont fait et nous y étions". 16 ans après, ce sont des retrouvailles que les Britanniques n'espéraient plus. Le groupe Oasis a signé son retour sur scène ce vendredi.

"C'était très émouvant d'assister à ce moment d'histoire"

La dernière fois que le groupe avait été réuni sur scène, c'était à Paris, en 2009, pour le festival Rock en Seine. Depuis, et après une énième dispute entre les frères Gallagher, beaucoup n'espéraient plus les revoir ensemble. On les disait brouillés, ne s'adressant plus la parole que pour s'invectiver sur les réseaux sociaux.

Mais Noel et Liam Gallagher semblent avoir enterré la hache de guerre pour le plus grand bonheur des fans du duo. Sophie Williams, journaliste musicale pour le magazine Billboard, était elle aussi à Cardiff. Elle évoque un moment historique : "Une demi-heure avant le concert, il y avait cette atmosphère déjà folle, cette excitation, dans la foule il y avait des drapeaux du monde entier, coréen, argentin. C'était très émouvant d'assister à ce moment d'histoire".

Après les concerts de Cardiff, Oasis donnera cinq représentations à Manchester, la ville natale du duo. Ils joueront ensuite au stade Wembley, à Londres ou encore à Murrayfield, à Édinbourg, avant d'entamer la partie internationale de leur tournée.