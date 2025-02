Sylvie Vartan honorée aux 40e Victoires de la musique

La chanteuse Sylvie Varten, qui s'est éteinte fin janvier, sera célébrée lors des 40e Victoires de la musique, ayant lieu vendredi 14 février. Une Victoire d'honneur lui sera décernée, mettant en avant l'idole yéyé avec 40 millions de disques vendus et une cinquantaine d'albums à son actif.

Les 40e Victoires de la musique célèbreront vendredi la chanteuse Sylvie Vartan, qui a tiré sa révérence fin janvier à 80 ans, en lui décernant une Victoire d'honneur, ont annoncé lundi les organisateurs de cette grand-messe musicale.

Parmi les plus célèbres artistes francophones, Sylvie Vartan a donné un ultime concert le 26 janvier au Palais des congrès à Paris, mettant un point final "irrévocable", comme elle l'avait confié à l'AFP, à une carrière de 63 ans.

40 millions de disques vendus à son actif

L'idole yéyé compte à son actif une cinquantaine d'albums, 40 millions de disques vendus, et de nombreux tubes, de "La plus belle pour aller danser" (1964), à "L'Amour, c'est comme une cigarette" (1981) en passant par "Comme un garçon", où elle troque la robe pour "le blouson" et "le ceinturon", paroles irrévérencieuses pour l'époque.

Elle n'a en revanche jamais reçu de récompense aux Victoires de la Musique, qui fêtent cette année leurs 40 ans à la Seine Musicale à Paris. Elle y retrouvera une autre figure yéyé, Eddy Mitchell qui sera également distingué d'une Victoire d'honneur.

Cette édition-anniversaire prolongera la ferveur des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, leurs cérémonies d'ouverture et de clôture étant en lice, comme plusieurs artistes y ayant participé, de Philippe Katerine à Yseult en passant par la révélation Lucky Love. Elle sera retransmise sur France 2 et France Inter à partir de 21H10.