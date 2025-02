Pascal Praud et vous - Intelligence artificielle : «C'est une usurpation totale de notre créativité», dénonce Liane Foly

Invitée de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, la chanteuse Liane Foly a partagé ses inquiétudes concernant l'intelligence artificielle, au centre d'un sommet international à Paris en ce moment même. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Plus de 34.000 artistes ont signé une tribune pointant les dangers de l'intelligence artificielle. Parmi ces artistes figurent Jean-Jacques Goldman, ou encore Liane Foly, invitée de l'émission Pascal Praud et vous, qui s'est exprimée sur le sujet en parallèle du sommet international de l'IA à Paris. "C'est une usurpation totale de notre créativité, de notre création. Quand on écrit des textes, ça nous appartient, il y a des droits pour ça", souligne la chanteuse et humoriste sur Europe 1.