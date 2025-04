Mort de Val Kilmer : la cause officielle du décès de la star de «Top Gun» révélée

Après s'être procuré le certificat de décès publié par le Département de la Santé du comté de Los Angeles, le média américain TMZ a dévoilé les circonstances exactes de la mort de l'acteur Val Kilmer, connu pour ses rôles dans "Top Gun" et "The Doors".

Val Kilmer a bien succombé d'une pneumonie, informent les médias américains. TMZ, qui a obtenu une copie du certificat de décès, a confirmé ce vendredi 11 avril la cause du décès dévoilé dans un premier temps par le New York Times, citant sa fille Mercedes Kilmer. C'est elle qui avait annoncé dans ses colonnes la mort de l'immense acteur à l'âge de 65 ans, le 1er avril dernier. Il aurait été incinéré le 7 avril, selon TMZ.

De graves problèmes de santé

Si la cause immédiate était connue, le certificat dévoile des causes sous-jacentes, relatent nos confrères de TMZ. Val Kilmer souffrait d'une "insuffisance respiratoire hypoxémique aiguë, une insuffisance respiratoire chronique et un carcinome épidermoïde de la base de la langue", tandis que d'autres facteurs inclus la malnutrition. La santé fragile de l'acteur était de notoriété publique.

Atteint un cancer de la gorge en 2014, il s'en était remis, selon sa fille. Mais la maladie avait laissé de graves séquelles, ce dernier ayant perdu une grande partie de sa voix. Un handicap qui ne l'a pas empêché de jouer dans Top Gun : Maverick, sorti en 2022, bien qu'il ait fallu recourir à l'IA pour reconstituer sa voix. Dans la peau de Tom "Iceman" Kazansky face à Tom Cruise, Val Kilmer jouait son tout dernier rôle au cinéma.

Par ailleurs, le tabloïd révèle que sa santé s'était fortement dégradée au cours de ces dernières années, contraignant Val Kilmer de rester aliter pendant des mois avant de mourir.