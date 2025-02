Malgré la polémique, Karla Sofía Gascón sera bien présente aux Oscars 2025 pour «Emilia Pérez»

Selon plusieurs médias américains, l'actrice espagnole, star du film "Emilia Pérez" sera présente à la cérémonie des Oscars ce dimanche 2 mars, malgré la polémique déclenchée par l'exhumation de ses messages racistes.

Ira ou n'ira pas ? La question de la présence de Karla Sofía Gascón à la cérémonie des Oscars est dans tous les esprits depuis que la star d'Emilia Pérez est devenue persona non grata à Hollywood après l'exhumation de ses messages racistes. Selon plusieurs médias américains, dont le Hollywood Reporter, l'actrice transgenre assistera bel et bien à la cérémonie dimanche 2 mars, malgré la polémique.

Karla Sofía Gascón foulera-t-elle le tapis rouge des Oscars avec l'équipe du film ?

"Je ne sais pas trop comment je me sens, mais je suis reconnaissante d’être de retour", a confié Karla Sofía Gascón au magazine américain. "Je suis reconnaissante envers tous ceux qui ont cru en moi, dont Netflix, la société de production et mes collègues. Nous pouvons clore ce beau et difficile chemin qui a commencé il y a trois ans".

Netflix, qui avait décidé de retirer la comédienne de sa campagne promotionnelle pour les Oscars après l'explosion du scandale, aurait rétropédalé en acceptant de payer ses frais de voyage pour assister à la cérémonie. On ne sait pas encore si l'actrice espagnole foulera le tapis rouge aux côtés de Jacques Audiard, le réalisateur du film, et de ses co-stars Selena Gomez et Zoe Saldaña.

Première femme trans nommée dans la catégorie meilleure actrice aux Oscars, Karla Sofía Gascón pourrait entrer dans l'histoire si elle remportait la prestigieuse statuette dorée. Un scénario devenu presque improbable depuis la découverte de ses anciens messages racistes et islamophobes qui ont choqué tout Hollywood. En 2021, l'actrice de 52 ans s'en était même pris à la cérémonie des Oscars en écrivant sur X: "Cela ressemble, de plus en plus à une cérémonie de films indépendants et contestataires. Je ne savais pas si je regardais un festival afro-coréen, une manifestation Black Lives Matter ou la Journée internationale des droits des femmes".

Face au scandale provoqué par ces déclarations, Karla Sofía Gascón a présenté ses excuses dans une interview à Variety. "En tant que personne issue d’une communauté marginalisée, je connais trop bien cette souffrance et je suis profondément désolée envers ceux à qui j’ai fait du mal. Toute ma vie, je me suis battue pour un monde meilleur. Je crois que la lumière triomphera toujours de l’obscurité", a-t-elle assuré. L'actrice espagnole est ensuite restée silencieuse pour le bien du film Emilia Pérez. Elle était absente des cérémonies des Critics Choice Awards, des BAFTA et des SAG Awards, où elle était pourtant nommée. Jacques Audiard, qui avait d'abord assuré ne plus vouloir lui parler, l'a tout de même saluée lors de la remise du BAFTA du meilleur film étranger, à Londres. Un signe de réconciliation avant les Oscars ?