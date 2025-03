«L’Intruse» sur France 2 : Mélanie Doutey bouleversante dans le rôle d’une mère de famille face à une nounou inquiétante

Diffusé à partir de ce mercredi 5 mars sur France 2, ce thriller domestique tient en haleine en mettant en scène un affrontement à la dimension horrifique entre Paula, une mère de famille brillamment incarnée par Mélanie Doutey, et Tess, une jeune fille au pair inquiétante, interprétée par la prometteuse Lucie Fagedet.

Mélanie Doutey fait son grand retour sur France 2 ce mercredi 5 mars dans L'Intruse, un thriller domestique et paranoïaque divisé en quatre épisodes absolument addictifs. La comédienne y incarne Paula, une mère de famille qui, avec son mari Jérôme, décide d'engager une nounou à domicile pour s'occuper de leur bébé, Orso. Une aide précieuse et nécessaire pour l'accompagner dans son retour au travail après son congé maternité, alors qu'elle doit aussi gérer ses deux ados à la maison. Paula et Jérôme jettent leur dévolu sur Tess, une jeune fille au visage angélique et à la gentillesse discrète, interprétée par Lucie Fagedet.

Dès son arrivée dans leur chic maison bordelaise, la baby-sitter trouve sa place et facilite le quotidien de toute la famille. Jérôme l'adore, les adolescents aussi. Mais Paula ressent comme un malaise, une gêne en sa présence. Ses proches et même sa psy n'y croient pas, et rejettent la faute sur elle : après tout, elle vient d'avoir un bébé à 40 ans et de retourner au travail, ce n'est pas rien; elle est fragile, à fleur de peau, ça lui passera, et puis Tess est inoffensive, adorable, pourquoi lui voudrait-elle du mal ? Le cocon familial dans lequel évoluait Paula lui devient hostile, et la pression monte crescendo entre Tess et elle à mesure que ses soupçons grandissent.

Paula, un personnage qui puise sa force dans l'adversité

Série singulière qui tire vers le genre, L'intruse reste accessible au public malgré ses accents horrifiques. L'angoisse, distillée à juste dose dans tous les épisodes, la rend addictive et trouve un parfait équilibre avec des scènes du quotidien et des flash-backs explorant la psychologie des personnages.

Mélanie Doutey est absolument bouleversante dans le rôle de Paula, une femme épuisée et incomprise, dans lequel de nombreuses mamans se reconnaîtront. "Elle est esseulée au début de la série. Elle a totalement perdu confiance en elle, elle n'a plus l'effet des hormones de boost après son accouchement. Elle revient au travail et se sent incompétente. On ne respecte ni vraiment son retour au bureau après son congé maternité, ni même son congé maternité, parce qu'on lui demande ce qu'elle a fait pendant. Mais elle va puiser sa force dans l'adversité", explique l'actrice, elle-même maman d'une fille prénommée Ava, née en 2009.

Glaçant, le face-à-face de Paula et Tess trouve toute son amplitude grâce à la bande-son de la série, où le parquet qui craque et l'escalier qui grince intensifient la tension. Les deux femmes s'observent et se jaugent dans les deux premiers épisodes. Puis, on sort de ce huit clos pour suivre Paula dans sa quête de vérité, jusqu'à l'épilogue de ce jeu du chat et de la souris, parfaitement maîtrisé.

