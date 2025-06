Les Inconnus : Pascal Légitimus accuse l'un des membres de «freiner» le retour du trio sur scène

Le film "L’Arabe du futur" de Riad Sattouf pourrait-il reformer le trio mythique des Inconnus ? Rien n’est moins sûr : lors d’un entretien accordé au "Parisien" le 2 juin, Pascal Légitimus a confié que la "réticence" de Bernard Campan pour la scène freinait en partie leur retour.

Verra-t-on bientôt les Inconnus au cinéma pour le film "L’Arabe du futur" ? C’est en tout cas le projet de Riad Sattouf, l’auteur de la bande dessinée éponyme. Le film, réalisé et écrit par Riad Sattouf, est actuellement en préparation. Mais Bernard Campan ne serait pas entièrement emballé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un retour oui, mais sous quel format ?

Les trois Inconnus font partie du casting, mais peu d’informations circulent sur le film. "Le film n’est même pas en préparation, on n’a pas signé nos contrats. On attend que Riad Sattouf finisse d’écrire. Il y a quand même un manque, on s’est tellement marrés ! Cette connivence, cette complicité, ça nous manque à tous les trois", a confié Pascal Légitimus au Parisien.

Concernant un retour sur les planches, Pascal Légitimus préfère prévenir : il y a peu de chances que le trio se reforme de la même manière. "Je précise, Bernard Campan est réticent pour la scène uniquement."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Pour tout le reste, aucun problème mais pour la scène, faire des sketchs, être à trois sur scène, faire un spectacle, hélas, il n’a pas envie. Mais ça, je comprends très bien et je le respecte", tempère-t-il néanmoins.

Cinéma, théâtre, peu importe le format pour Pascal Légitimus, tant que leur retour se fait "avec un truc solide. Moi, j’adorerais faire une pièce de théâtre, ce qu’on n’a jamais fait."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je trouve ça indécent"

Il a également évoqué Les Trois Grands-Pères, qui pourrait être la suite des Trois Frères. "C’est l’idée de Didier Bourdon, il a cet esprit un peu de leader. Je ne suis pas contre… Moi, j’aimerais un western ou bien un péplum, un truc différent, un polar ou un film d’action légèrement parodique", a-t-il complété.

"Autant Bourdon, c’est plutôt le cinéma, Campan alterne en fonction des projets, moi, c’est vraiment le théâtre. J’y suis né, j’aime le rapport au public, le retour immédiat des rires ou de l’émotion. Je suis un homme de scène, de troupe."

La suite après cette publicité

Il confie avoir demandé à Bernard Campan de ne pas revenir pour lui, "mais pour les gens". Selon le comédien, "c’est tellement rare dans une carrière d’être demandé et d’être aimé comme ça, il faut en profiter. Je trouve ça indécent en fait. Je n’en veux pas à Campan, je respecte. Je comprends qu’il veuille faire autre chose. C’est peut-être la peur que ça ne marche pas", a-t-il éludé.

Si les trois comédiens avancent depuis des décennies en solo sur les planches ou au cinéma, reste à savoir si les Inconnus reviendront un jour pour nous faire pleurer... De rire.