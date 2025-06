Le Festival Ciné‑Citoyen dévoile sa première édition du 18 au 21 juin à Vannes

Du 18 au 21 juin se tiendra la toute première édition du Festival Ciné-Citoyen avec à l’initiative le réalisateur Frédéric Tellier. "13 jours, 13 nuits" de Martin Bourboulon ouvrira le bal en film d’ouverture et "Connemara" d’Alex Lutz clôturera l’événement.

Une programmation alléchante. Le Festival Ciné‑Citoyen s’annonce comme l’un des événements culturels forts de l’été à Vannes, avec sa première édition du 18 au 21 juin 2025 dans les cinémas Cinéville Parc‑Lann et La Garenne organisé par le réalisateur Frédéric Tellier connu pour Goliath, Sauver ou périr. Ce festival allie cinéma et engagement citoyen autour de projections, débats et rencontres avec le public.

Une programmation riche et engagée

Le festival comportera une compétition de films diffusés en avant-première, des prix remis par un jury d’actrices, d’acteurs, de réalisatrices et réalisateurs et par un jury jeune. Pour cette première édition, Thomas Bidegain a été nommé président du jury. Vincent Lindon, Costa Gavras, Pascal Demolon, Zita Hanrot, Andréa Bescond, Déborah Francois ou encore Marie Gillain seront présents. 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon ouvrira le bal en film d’ouverture et Connemara d’Alex Lutz clôturera l’événement.

Le Festival Ciné‑Citoyen de Vannes, à sa première édition, se présente comme un carrefour de cinéma, de débats et de solidarité. Une initiative à suivre de près dans l’agenda culturel breton.