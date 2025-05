«La dictature s'installe dans la société» : à Cannes, le nouveau documentaire de Raoul Peck résonne avec l'actualité

Présenté dans la section Cannes Première, le documentaire "Orwell 2+2=5" plonge le spectateur dans les derniers mois de la vie du célèbre écrivain britannique et dans son roman dystopique "1984". Pour le réalisateur Raoul Peck, son œuvre met en évidence des vérités terrifiantes qui prennent tout leur sens aujourd'hui.

Le réalisateur Raoul Peck a présenté à Cannes "Orwell 2+2=5", un documentaire retraçant les dernières années de la vie de l'écrivain britannique et la rédaction de "1984", une œuvre en forme d'avertissement pour la société américaine contemporaine, soutient-il.

"J'espère que les Américains réaliseront qu'ils sont déjà dans un régime autoritaire", a déclaré à l'AFP le cinéaste haïtien, résidant à New York, primé pour son documentaire sur l'écrivain noir américain James Baldwin, "I Am Not Your Negro".

"C'est ainsi que la dictature s'installe dans la société"

"Le journalisme est attaqué. La justice est attaquée. La vérité est attaquée. Tous les éléments qui construisent une société démocratique sont visés", a accusé Raoul Peck, affirmant que le processus à l'œuvre aux États-Unis rappelait furieusement les romans de George Orwell "1984" ou "La ferme des animaux".

Dans "1984", Orwell raconte un monde dystopique dirigé par une entité totalitaire (Big Brother) qui assoit son pouvoir par la surveillance de masse et la manipulation de la vérité. "Nous voyons des gens qui disent 'oh, ils viennent juste pour mon voisin, mais moi ça va'. Et non, ce n'est pas nous, c'est Harvard, c'est Columbia", s'est indigné Raoul Peck, en référence aux universités américaines, objets d'attaques répétées de l'administration Trump.

"C'est ainsi que la dictature s'installe dans la société. Elle terrorise", prévient le documentariste. "Lorsque vous craignez d'exprimer votre opinion au travail, à l'école, dans votre vie quotidienne et, Dieu vous en garde, en public, comment appelez-vous ça ?" a-t-il interrogé.

Un écrivain visionnaire

Dans son film, présenté ce samedi dans la section Cannes Première, Raoul Peck raconte la fin de George Orwell, tapant son roman depuis le fond de son lit, comme un dernier avertissement lancé au monde. "Orwell avait une réaction presque allergique à toute tentative d'autoritarisme", a soutenu le réalisateur. Il l'avait vu avec Staline mais aussi après la guerre civile espagnole, où il a combattu pour les républicains, vaincus par le dictateur Franco.

"Orwell avait également prédit un type d'internet avec une surveillance de masse par des écrans", le fameux Big Brother, imposant une loyauté totale envers le chef suprême. Pour Raoul Peck, l'œuvre de l'écrivain britannique a été "manipulée" par l'Occident et présentée comme un brulot anti-communiste alors que c'était une attaque contre toutes les oppressions.

Le cinéaste a lui-même grandi sous le régime autoritaire du président François Duvalier, surnommé "Papa Doc", à Haïti et a vu son père être emprisonné. "Les gens ne veulent pas lever la tête lorsque tout le monde semble la baisser", a-t-il souligné.