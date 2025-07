«Je voulais que l’on découvre le vrai Marseille» : le chanteur Soprano fait ses début au cinéma

Le rappeur marseillais Soprano fait ses premiers pas en tête d’affiche à partir du mercredi 9 juillet dans "Marius et les gardiens de la cité phocéenne". Aujourd’hui, il se confie au micro de Julia Vignali sur les coulisses du film dans "Les Incontournables".

Une nouvelle corde à son arc. Soprano endosse pour la première fois un rôle principal au cinéma dans une comédie d'aventure. Marius et les gardiens de la cité phocéenne, réalisée par son ami de longue date Tony Datis, déjà connu pour ses clips musicaux. Le film sortira dans les salles de cinéma dès le mercredi 9 juillet prochain.

Ce dimanche 6 juillet, le chanteur de Roule ou encore Je suis fou est l’invité de Julia Vignali et ils abordent ensemble les coulisses du film dans son émission Les Incontournables. Il explique que cette vocation est née d’échanges et discussions autour du cinéma avec Tony Datis à qui il accorde une grande "confiance". "On est des grands fans de films des années 80-90 et surtout des comédies. Un jour il m'a dit que ça serait marrant de faire Les Goonies à Marseille, qui est d'ailleurs notre film préféré à tous les deux. Et c’est comme ça que c’est arrivé”, a raconté Soprano.

Soprano joue Marius, un guide touristique marseillais auto-proclamé "roi de Marseille", qui sillonne sa cité dans un bus délabré. Quand son véhicule tombe en panne, il rencontre trois enfants persuadés d’avoir découvert un trésor légendaire lié à la fondation de Massalia. Ensemble, ils embarquent pour une chasse au trésor riche en humour, action et découverte des ruelles de leur ville bien-aimée. "Je voulais que l’on découvre le vrai Marseille doux, grande gueule, chambreur contrairement à l'image que l'on a d'elle”, a justifié l’acteur.

Se jeter à l'eau

"Ce n’est pas du tout moi", a-t-il exprimé. Soprano confie avoir suivi un mois de coaching intense pour s’imprégner d’un personnage "impatient, négatif, bras-cassé", opposé à sa nature. "Il faut une hygiène de vie impeccable c'est-à-dire dormir à des heures précises et bien manger", explique Soprano. Il avoue avoir surmonté des appréhensions, notamment avoir des trous de mémoire ou accomplir une scène de nage malgré sa peur de l'eau. "Je ne suis pas un grand nageur alors que j’ai grandi toute ma vie au bord de la plage. Je n’ai jamais été plus loin que là où j’avais pied. Maintenant, je ne suis pas encore Florent Manaudou mais ça va et d'ailleurs on le voit dans le film", plaisante-t-il au micro d’Europe 1.

Aux côtés de Soprano, on retrouve de jeunes talents tels qu’Anys Ajbouh, Imran Bouzalim, Fatou Niass et Sofia Belabbes, dévoilant une alchimie spontanée et attachante. Au micro de Julia Vignali, il explique avoir fait une surprise aux enfants en leur cachant pour quel film ils "castaient" et avec qui. "Ils ont pété un plomb, ils ne savaient pas que c’était moi. C’était drôle de les voir halluciner", a raconté Soprano.

Fort de cette première expérience, Soprano se dit prêt à accepter d’autres rôles au cinéma dans un futur proche.