Diana Ross va donner un concert exceptionnel à l'Accor Arena de Paris, son premier en 18 ans

La légende de la musique américaine Diana Ross annonce un show exceptionnel le 6 juillet prochain à l'Accor Arena de Paris. Son premier concert en France depuis près de 20 ans.

Arrêtez tout ! La légende de la musique soul Diana Ross s'apprête à faire son grand come back à Paris, le 6 juillet prochain, lors d'un show exceptionnel à l'Accor Arena. La chanteuse de 80 ans n'a pas chanté en France depuis 18 ans !

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Préparez-vous Paris, j'arrive !"

C'est pour fêter un anniversaire particulier, celui des 40 ans de son premier concert à Bercy, en 1985, que la star a organisé ces retrouvailles inespérées avec son public français. "J’aime vraiment la France", écrit Diana dans le communiqué annonçant son retour." J’aime vraiment la ville radieuse de Paris, l’un de mes endroits préférés au monde. Je ressens déjà l’excitation et votre énergie. Préparez-vous Paris, j’arrive !".

La billetterie du concert de l'ancienne chanteuse des Supremes ouvrira le 14 février prochain. Notez bien la date dans vos agendas : les places, dont les prix varient entre 78,50 et 172 euros, risquent de se vendre comme des petits pains. Et pour cause, le concert de Diana Ross s'annonce exceptionnel ! À presque 81 ans, la diva américaine est toujours en forme, comme elle l'a montré lors de plusieurs concerts aux Etats-Unis, où elle a repris ses plus grands tubes, devenus des classiques de la musique américaine : Upside Down, Ain't No Mountain High Enough, Baby Love, You Can't Hurry Love, ou encore I'm Coming Out. Des incontournables qu'elle interprétera à Paris, pour le plus grand plaisir de ses fans.