Avec le succès de «Jurassic World : Renaissance», Scarlett Johansson conforte son statut d'actrice la plus «rentable» du cinéma

Après deux semaines de projections dans les salles du monde entier, "Jurassic World : Renaissance" est un des grands succès de l'année. Le film a déjà récolté plus de 500 millions de dollars au box-office. Un succès qui permet à Scarlett Johansson, tête d'affiche de ce long-métrage, de conforter son statut d'actrice la plus "rentable" du cinéma.

Les dinosaures dominent le box-office mondial. Jurassic World : Renaissance a déjà attiré plus d'un million de spectateurs dans les salles françaises. Le septième film de la saga lancée par Spielberg, réalisé par Gareth Edwards, a récolté plus de 530 millions de dollars en deux semaines d'exploitations dans les cinémas du monde entier.

Un succès commercial qui a permis à Scarlett Johansson de devenir l'actrice la plus "rentable" de l'histoire du cinéma, devant des noms comme Tom Cruise, Dwayne Johnson, Johnny Depp ou Harrison Ford, selon les chiffres actualisés du média The Numbers, spécialisé dans l'analyse financière du cinéma.

6,2 milliards de dollars grâce à trois films Avengers

L'actrice américano-danoise a amassé plus de 15 milliards de dollars au box-office mondial grâce aux 36 productions dans lesquelles elle a joué dans sa carrière. Un classement qu'elle doit en majorité à son rôle de Natasha Romanoff, aussi connue sous le nom de Black Widow, qu'elle a interprété dans les films de l'univers Marvel entre 2010 et 2021.

Avengers : Endgame est le plus gros succès financier de sa carrière avec plus de 2,7 milliards de dollars, Infinity War est son second meilleur résultat avec 2 milliards de dollars récoltés et le premier film Avenger complète le podium avec 1,5 milliard de dollars.

Scarlett Johansson connaît aussi des beaux succès en dehors du "Marvel Cinematic Universe". L'actrice a prêté sa voix à au personnage de Ash, dans le film d'animation Tous en scène, un film qui a rapporté environ 630 millions de dollars ou du personnage de Kaa dans le live-action du Livre de la jungle qui a frôlé le milliard au box-office. Son rôle de Lucy, dans le film du même nom réalisé par Luc Besson, est aussi à noter avec plus de 450 millions de dollars au total.

Samuel L. Jackson et Robert Downey Jr sur le podium

Samuel L. Jackson est deuxième de ce classement avec 14,6 milliards de dollars en 70 films grâce notamment à son rôle de Nick Fury dans les Marvel, de Mace Windu dans la prélogie Star Wars, ou de Frozone dans les films d'animations Les Indestructibles. L'acteur américain compte 10 films qui ont fait plus d'un milliard de dollars au box-office, un record.

Enfin, c'est Robert Downey Jr qui complète le podium avec 14,3 milliards de dollars en 45 films. Une place qu'il a acquise avec son rôle de Tony Stark, alias Iron Man dans les films Marvel, de Lewis Strauss dans Oppenheimer de Christopher Nolan ou dans le rôle de Sherlock Holmes dans les films du même nom.