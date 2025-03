Après 25 ans de fermeture, la chapelle de La Sorbonne s'apprête à rouvrir ses portes

Après un quart de siècle sans public, la chapelle de La Sorbonne va enfin rouvrir ses portes. Durement touché par la tempête de 1999, l'édifice est actuellement rénové en profondeur.

C'est un trésor méconnu des Parisiens. Fermée depuis près de 25 ans, la chapelle de la Sorbonne s'apprête à renaître. Ce chef-d'œuvre du XVIIe siècle a été très endommagé par la tempête de 1999. Alors, depuis 25 ans, seuls quelques rares privilégiés arrivent à y accéder. Pourtant, sous ces voûtes centenaires abîmées par le temps, la chapelle de la Sorbonne abrite l'un des plus beaux trésors de Paris.

Nettoyer la structure

"On peut y trouver le tombeau du cardinal de Richelieu. Quand on arrive vers l'hôtel, on est face à ce tombeau et on voit l'arrière du tombeau", explique Marie Mendès, au micro d'Europe 1. Chargée des projets culturels de La Sorbonne, elle a la chance de pouvoir pénétrer régulièrement dans l'édifice et de suivre sa renaissance.

La prochaine étape, c'est la restauration des médaillons peints par Philippe de Champaigne. Il y a aussi un travail de nettoyage de la structure. Notamment parce que le plafond de la chapelle est quand même sale", explique-t-elle. Une restauration impérieuse tant les richesses abritées par la chapelle sont nombreuses.

Une chapelle à plusieurs mémoires

C'est en tout cas la vision de Mathilde Augé, directrice en France du World Monuments Fund, une organisation américaine de préservation du patrimoine qui contribue au projet. "Il y a une crypte consacrée aux résistants universitaires et étudiants de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est très intéressant dans la chapelle de la Sorbonne, c'est qu'elle abrite plusieurs mémoires", souligne la dirigeante.

Des mémoires qui, après avoir été guettées par l'oubli pendant 25 ans, s'apprêtent désormais à renaître dans la chapelle de la Sorbonne.