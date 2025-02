Au micro de Cyril Hanouna, Gauthier Le Bret déclare qu'il existe une forme de rivalité entre Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, actuellement aux ministères de l'Intérieur et de la Justice. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

En vue de la prochaine élection présidentielle, un duo se démarque : Marine Le Pen et Jordan Bardella. Mais Bruno Retailleau et Gérald Darmanin pourraient-ils, eux aussi, constituer un bloc ? "Officiellement, ils font la paire, mais chacun regarde attentivement la communication de l'autre" note Gauthier Le Bret au micro de Cyril Hanouna.

Une décision qui "pourrait tout changer"

"Il y a une concurrence à bas bruits au sein du gouvernement entre Bruno Retailleau et Gérald Darmanin" poursuit-il. "On sent bien qu'il y a une proximité idéologique entre les deux hommes, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir un ticket 'Premier ministre, président de la République' entre eux". Pour le moment, aucun des deux n'a annoncé de candidature pour l'élection de 2027.

Si le duo de Marine Le Pen et Jordan Bardella semble bien fonctionner, "la décision de justice de mars pourrait tout changer" rappelle le chroniqueur. Lors du procès des assistants parlementaires du RN, le parquet a requis une peine d'inéligibilité contre la cheffe de file du RN. La décision sera rendue le 31 mars.

