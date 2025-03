Roissy : six personnes mises en examen et incarcérées après la saisie de 211 kg de cocaïne

© Bastien Ohier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Photo d'illustration. © Bastien Ohier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Interpellés mardi à l’aéroport de Roissy avec 211 kilos de cocaïne dans leurs valises, six voyageurs ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants et placés en détention provisoire. La valeur de la drogue saisie dépasse les six millions d’euros. Les douanes évoquent une saisie "record sur le vecteur voyageur".