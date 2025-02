Pascal Praud et vous - Un homme porteur de couteaux tué en Seine-Saint-Denis : «On est face à des individus qui veulent 'tuer du flic'»

Un homme qui portait deux couteaux s'est "jeté" ce mercredi matin sur un équipage de policiers en Seine-Saint-Denis avant d'être abattu. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Reda Belhaj, syndicaliste policier en Ile-de-France, partage son sentiment de colère. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Un couteau dans chaque main, un homme s'est "jeté" ce mercredi matin sur un équipage de policiers, "sans dire un mot", à Dugny, en Seine-Saint-Denis, avant d'être abattu par un l'un des policiers. Reda Belhaj, syndicaliste policier et porte-parole d'Unité SGP Police Île-de-France, évoque ce drame et déplore la multiplication des agressions contre les forces de l'ordre. "De plus en plus souvent, on est face à des individus qui veulent 'tuer du flic'", souffle-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.