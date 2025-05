Pascal Praud et vous - Meurtre de Matisse : «Cette affaire me laisse un goût amer sur le fonctionnement» de la justice, réagit Georges Fenech

Le meurtrier du jeune Matisse, tué de plusieurs coups de couteau à Châteauroux en avril 2024, a été condamné à huit ans de prison ferme mercredi soir. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Georges Fenech partage son "goût amer" sur le fonctionnement de la justice. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Plus d'un an après le meurtre de Matisse, 15 ans, tué de plusieurs coups de couteau à Châteauroux en avril 2024, un adolescent a été condamné à huit ans de prison ferme ce mercredi soir. Un verdict qui laisse un "goût amer" à l'ancien magistrat Georges Fenech, invité dans l'émission Pascal Praud et vous. "Cette affaire me laisse un goût amer sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. D'abord, l'auteur des faits avait déjà menacé quelqu'un en lui mettant un couteau sur la gorge, et une semaine après, il tue Matisse (...). Et la peine, c'est un problème", affirme-t-il sur Europe 1.