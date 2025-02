Pascal Praud et vous

Les forces de l'ordre n'attirent plus les jeunes ? C'est ce qu'affirme le secrétaire National Unité Jean-Christophe Couvy au micro de Pascal Praud. Selon lui, si les bancs de l'école de police sont toujours plus clairsemés, c'est dû à un "désamour" de la fonction. Vous pouvez réagir en composant le 01.80.20.39.21.

Les jeunes sont de moins en moins attirés par la fonction de policier, selon le secrétaire National Unité Jean-Christophe Couvy, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il l'affirme, "aujourd'hui on ne nous donne pas tous les moyens de travailler" et même lorsqu'ils les ont, "le système ne traite pas les solutions". Il avance également la volonté des nouvelles recrues de rendre leur badge après seulement quelques années de service, afin de se réorienter, car le métier ne les "intéressera plus". Un "désamour" pour la fonction qui se mesure particulièrement dans les domaines spécialisés tels que l'investigation, où les tâches se résument "à 80% de paperasse pour 20% de terrain".