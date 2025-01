L'influenceur expulsé par la France mais renvoyé par Alger va-t-il sortir de son centre de rétention ? Réponse ce lundi

C'est ce lundi apres-midi que l'on saura si l'influenceur algérien Doualemn, expulsé par Paris mais renvoyé par l'Algérie, va sortir ou non du centre de rétention dans lequel il se trouve actuellement. Ses avocats ont déposé une procédure d’urgence pour contester la légalité de l’arrêté d’expulsion signé par Bruno Retailleau.

Va-t-il retrouver la liberté ? C'est ce lundi vers 14h30 que le tribunal administratif doit rendre son verdict dans l'affaire de l'influenceur algérien Doualemn, interpellé à Montpellier le 5 janvier dernier. Après une tentative d’expulsion vers l’Algérie ratée, l’homme de 59 ans se trouve actuellement dans le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, en Seine-et-Marne, dans l’attente d’une nouvelle tentative d’expulsion de France.

Une possible libération

Mais ses avocats s’y opposent et ont déposé un référé-suspension, une procédure d’urgence pour contester la légalité de l’arrêté d’expulsion signé par Bruno Retailleau il y a plus de deux semaines. Les conseils de l’influenceur algérien dénoncent une atteinte à la vie privée et familiale en l’absence d’éléments susceptibles de caractériser une menace grave à l’ordre public.

En l'état, deux possibilités se dessinent : soit le tribunal administratif leur donne raison, l'influenceur Doualemn est libéré du centre de rétention administrative, et n’est plus sous le coup d’une expulsion, soit le tribunal rejette le recours et l’influenceur reste dans ce CRA de Seine-et-Marne. Il y resterait alors au moins jusqu’au 7 février prochain après le rejet de sa libération par la cour d’appel il y a 10 jours.

Quoi qu’il en soit, l’homme de 59 ans, déjà condamné en 2010 pour défaut de permis de conduire n’en a pas fini avec la justice. Il doit être jugé à Montpellier le 24 février prochain, pour incitation à commettre un délit.