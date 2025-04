Disparition d'Agathe Hilairet : une semaine après, où en est l'enquête pour retrouver la joggeuse ?

Le parquet de Poitiers a ouvert une information judiciaire contre X pour "enlèvement et séquestration" pour la disparition Agathe Hilairet.

Le parquet de Poitiers a ouvert une information judiciaire contre X pour "enlèvement et séquestration" pour la disparition Agathe Hilairet. AFP / © Philippe LOPEZ / AFP

Article Suggestions

Plus d'une semaine après la disparition d'Agathe Hilairet, les enquêteurs intensifient leurs efforts. Si les recherches sur le terrain ont été levées, l'enquête se recentre désormais sur les témoignages et les données récoltées. Une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration" a été ouverte.