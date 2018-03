Education, iPad, MacBook Air, iOS… : ce qu’il faut attendre du keynote Apple du 27 mars

"Rejoignez-nous pour découvrir des idées créatives pour les professeurs et les élèves", peut-on lire sur l’invitation envoyée aux médias pour le keynote du 27 mars. Un keynote bien particulier pour Apple qui, pour l’occasion, prévoit de délocaliser ses équipes à Chicago, dans l’Illinois. Et cela ne doit rien au hasard. Depuis quelques mois, tous les élèves de la ville sont en effet formés aux bases du code informatique grâce au programme Everyone can code d’Apple. C’est donc dans un lycée de la ville que se tiendra cet événement centré sur l’éducation.

Si c’est la première qu’Apple tient ce type d’événement à Chicago, son intérêt pour l’éducation est loin d’être nouveau. En 2012, la firme avait déjà organisé un événement sur le sujet à New York. Mais récemment, Apple a multiplié les initiatives dans le domaine. Tim Cook avait même évoqué le sujet lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron, à l’Élysée, à l’automne dernier. Mais alors que pourrait annoncer Apple lors de son keynote du 27 mars ?

De nouveaux iPad et un Pencil

C'est probablement le produit Apple le plus utilisé dans les écoles. Comme le montrait le récent documentaire Nous Demain diffusé sur Planete+ en février dernier, la tablette tactile d'Apple est très présente dans des écoles et à tous les niveaux - de la maternelle au lycée - pour plus d’interactivité dans l'apprentissage de certaines matières. C'est le cas notamment pour l’histoire, la géographie ou encore les mathématiques. Surtout, les iPad peuvent être utilisés pour apprendre les bases du code informatique grâce à des applications basées sur le langage de programmation Swift. C'est par exemple le cas du jeu Swift Playgrounds qui permet d'apprendre la logique du code en s'amusant. Problème, les tablettes d'Apple restent parfois trop coûteuses pour les écoles. Pour y remédier, Apple avait déjà annoncé au printemps dernier un iPad plus abordable, vendu 409 euros.

Cette année, la firme devrait cependant aller plus loin et dévoiler un modèle doté d'un écran de 9,7 pouces qui serait commercialisé pour 259 dollars, selon les informations de DigiTimes. Ce dernier serait idéal pour convaincre les écoles encore réticentes. Il viendrait par ailleurs compléter la gamme d'iPad Pro présentée en juin dernier à destination des travailleurs. L'iPad mini, qui n'a pas été mis à jour depuis 2015 pourrait également se rappeler au bon souvenir d'Apple et bénéficier d'une nouvelle version. Enfin, le logo Apple présent sur l'invitation pour le keynote étant dessiné avec le stylet Apple Pencil - pour le moment uniquement compatible avec les iPad Pro -, des annonces sur le sujet devraient intervenir. Le stylet pourrait notamment être mis à jour ou rendu compatible avec tous les modèles d'iPad.

D'importantes nouveautés logicielles

Apple présentera aussi d'importantes mises à jour de ses logiciels. iOS, le système d'exploitation des iPhone et iPad, devrait désormais intégrer un nouveau service baptisé ClassKit. Même si peu de détails ont fuité sur ce système, il permettra aux développeurs de créer plus facilement des applications pour les écoles. Les professeurs pourraient par exemple utiliser les iPad pour des QCM et voir les réponses de leurs élèves en temps réel sur leur iPad.

L'application de lecteur d'Apple, iBooks, qui intègre des livres, mais aussi des manuels scolaires, pourrait également évoluer, selon Bloomberg. Apple aurait en effet pour objectif de contrer Amazon qui domine le marché avec une interface simplifiée mettant davantage en avant les livres en cours de lecture, proposant un magasin plus complet sur le modèle de ce que propose l'App Store depuis l'arrivée d'iOS 11 en septembre dernier, et intégrant des livres audio. L'application serait également rebaptisée Books.

Un MacBook Air plus abordable ?

Quelque peu délaissé au profit du MacBook ces dernières années, le MacBook Air, l'ordinateur ultra-portable d'Apple, très populaire chez les jeunes, pourrait également être au menu. Un nouveau modèle de 13,3 pouces devrait en effet être proposé. Son design devrait rester similaire à celui des modèles actuels, mais ses caractéristiques techniques seront remises au goût du jour avec notamment un nouveau processeur. Le plus gros changement concernerait l'écran dont la résolution serait améliorée avec une dalle de 2.560 x 1.600 pixels.

Ce modèle devrait être commercialisé entre 799 et 899 dollars, alors que le modèle le moins coûteux est actuellement proposé pour 999 dollars. Il deviendrait l'ordinateur portable le plus abordable de la gamme d'Apple. Une inconnue persiste toutefois autour de sa date de sortie qui pourrait ne pas avoir lieu avant le mois de juin. Certaines sources ont même indiqué à Bloomberg que l’appareil pourrait ne pas être prêt à temps pour la conférence de mardi.

Et tout le reste...

D'autres nouveautés pourraient être présentées. La date de sortie du chargeur sans fil d'Apple, le AirPower, présenté en même temps que l'iPhone X en septembre dernier pourrait être annoncée alors que plusieurs sources évoquent une sortie imminente. Enfin, il ne serait pas surprenant qu'Apple revienne sur le lancement de son enceinte intelligente HomePod et profite de l'événement pour officialiser sa date de sortie dans de nouveaux pays, dont la France. L'arrivée d'un nouveau coloris d'iPhone X pourrait aussi être officialisée dans la journée.