Apple : un keynote le 30 octobre, de nouveaux iPad Pro et Mac attendus

Fin d’année chargée pour Apple ! Après le traditionnel keynote de rentrée du mois de septembre dédié aux iPhone et à l’Apple Watch, la marque à la pomme organisera un second événement le 30 octobre. Loin de la Californie, Apple a donné rendez-vous aux médias à New York. Le message inscrit sur l’invitation, "il y a plus dans la création", laisse penser que l'événement sera dédié à des produits permettant de créer. De quoi correspondre parfaitement aux nouveaux iPad Pro ainsi qu'aux nouveaux MacBook, MacBook Air, iMac et Mac mini annoncés par les rumeurs. Sur ses invitations, Apple a d'ailleurs réalisé de nombreux types de logos.

Des iPad Pro repensés. Parmi les nouveautés qui devraient être annoncées, les iPad Pro devraient être en bonne place. La version plus puissante et tournée vers la productivité de la tablette d’Apple devrait s’offrir une mise à jour majeure. Elle reprendra désormais certains éléments de design de l’iPhone X avec un écran recouvrant la quasi-totalité de la face avant et l’arrivée du système de déverrouillage par reconnaissance faciale Face ID. Ces iPad Pro devraient également être équipés d’un processeur plus puissant, similaire à celui des nouveaux iPhone XS.

Oh ça alors, un keynote Apple le 30 octobre ! Rendez-vous à New York cette fois-ci. On devrait parler iPad Pro et nouveaux MacBook, MacBook Air, mais aussi iMac et Mac Mini ! #AppleEventpic.twitter.com/XauoJaDMZu — Grégoire Martinez (@Gregoire_fr) October 18, 2018

De nouveaux Mac portables. En plus de ces nouvelles tablettes, Apple devrait également présenter de nouveaux ordinateurs portables. Attendue depuis plusieurs mois, la déclinaison plus abordable du MacBook, qui doit remplacer le vieillissant MacBook air, serait dévoilée. Une mise à jour des MacBook existants pourrait également être présentée.

Un Mac mini et un iMac en prime ? Certaines informations indiquent également qu’Apple mettrait à jour ses ordinateurs de bureaux, les iMac, mais aussi le Mac mini, modèle le plus abordable de la gamme. Alors qu’il n’a pas été rafraîchi depuis plusieurs années et que certains l’imaginaient enterré, il serait de retour, indiquait Bloomberg fin août.

>> Europe1.fr vous proposera de suivre le keynote Apple en direct de New York, mardi 30 octobre, à partir de 15 heures.