Open d'Australie : Novak Djokovic "pas guéri à 100%"

Novak Djokovic a affirmé samedi ne pas être guéri "à 100%" à l'heure d'effectuer son retour en compétition lors de l'Open d'Australie après six mois d'absence pour soigner son coude droit. "Ce n'est pas guéri à 100% encore. Mais c'est suffisant pour me permettre de jouer en compétition et cela s'améliore de jour en jour", a expliqué le Serbe lors d'une conférence de presse d'avant-tournoi.

Pas de vrai tournoi de préparation. "Je suis heureux de pouvoir rejouer au tennis, de concourir de nouveau dans les grands tournois. Cela me manquait", a ajouté l'ancien numéro 1 mondial, classé aujourd'hui à la 14ème place. Éloigné des courts depuis son abandon lors des quarts de finale de Wimbledon, en juillet, l'ancien numéro 1 mondial devait reprendre le chemin des courts un peu plus tôt. Mais il avait renoncé à participer à l'exhibition d'Abou Dhabi fin décembre puis au tournoi de Doha (1er-6 janvier) en raison de douleurs au coude.

Le lauréat de douze trophées majeurs, dont six à Melbourne, doit s'élancer mardi à l'Open d'Australie face à l'Américain Donald Young (63ème), sans tournoi de préparation dans les jambes. Il a toutefois participé à deux exhibitions en Australie, le Kooyong Classic où il a battu l'Autrichien Dominic Thiem (6-1, 6-4) et le "Tie Break Tens" où le retraité australien Lleyton Hewitt (36 ans) a remporté leur manche disputée au meilleur des dix points (10-6).

Toujours motivé. Les spectateurs ont pu noter quelques nouveautés chez le Belgradois de 30 ans. Il joue désormais avec un manchon autour du bras droit pour un meilleur maintien de son coude et a aussi modifié son mouvement au service pour soulager son articulation. "Je ne sais pas trop comment cela va se passer durant le tournoi. Après six mois sans compétition, vous ne savez jamais comment vous allez réagir", a souligné Djokovic, entraîné désormais par le Tchèque Radek Stepanek, récent retraité, en plus de l'Américain Andre Agassi. "Je n'ai pas oublié ce dont je suis capable. Je crois avoir encore les capacités de battre les meilleurs joueurs du monde", a-t-il ajouté.