Maroc : attaqué par un joueur non sélectionné, Hervé Renard envisage de le poursuivre en justice

L'approche de l'annonce des sélectionnés pour la Coupe du monde créé des tensions dans tous les pays qui seront du voyage en Russie. Mais au Maroc peut-être plus qu'ailleurs, comme a pu le constater Hervé Renard. Le sélectionneur français des Lions de l'Atlas a été accusé de corruption par Mohcine Moutouali, un ancien joueur du Raja Casablanca qui évolue aujourd'hui dans le club qatarien Al-Rayyan.

"Lui donner des récompenses" pour être sélectionné. Interrogé par un magazine local sur ses chances d'être appelé en sélection, le milieu de terrain marocain a affirmé que pour être appelé il fallait un "agent ami de l'entraîneur pour lui parler et lui donner des récompenses". Une accusation grave alors que le Maroc va participer pour la première fois depuis vingt ans à la Coupe du monde de football qui se déroule en Russie.

Hervé Renard, double vainqueur de la CAN, a fait savoir jeudi sur son compte Twitter qu'il envisageait de poursuivre le joueur. "Cela fait dix ans maintenant que je suis en Afrique et aucun joueur ne peut affirmer avoir été sélectionné sans que cela ne tienne de ma seule responsabilité sportive", a déclaré le sélectionneur français dans un communiqué diffusé jeudi sur son compte Twitter.

Renard menace d'attaquer le joueur. "La corruption ne fait pas partie de mon vocabulaire ni de mes pratiques. Mon intégrité me suivra jusqu'à la fin de ma carrière, quelles que soient les conséquences", a rétorqué Hervé Renard. "Parfois, certains joueurs s'expriment sous le coup de l'émotion, de la frustration, voire du dépit. Mais là, si Mohcine Metouali a bien tenu les propos relatés par le magazine qatari 'Al Watan' (...) ils sont non seulement outranciers mais aussi diffamatoires", a poursuivi le sélectionneur des "Lions de l'Atlas". "Je me réserve le droit, après avis auprès de mes conseils, de poursuivre l’auteur de ces déclarations en justice", a-t-il conclu.

"Donc tous les sélectionnés sont des corrupteurs", raille Renard. "Il ne s'attaque pas uniquement à ma probité, mais insinue que tous les joueurs que j'ai sélectionnés sont des corrupteurs. Ceux-ci apprécierons", a-t-il raillé. Hervé Renard, qui disputera le Mondial-2018 avec le Maroc, a affirmé qu'il se réservait le droit de "poursuivre l'auteur de ces déclarations en justice". Par ailleurs, le Maroc a officiellement déposé sa candidature pour accueillir le mondial 2026, jeudi.