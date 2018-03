Ligue 1 : les résultats de la 30e journée

La folie au Stadium de Toulouse ! La fin de rencontre entre le TFC et Strasbourg a offert un scénario époustouflant, avec trois buts dans les tous derniers instants, samedi lors de la 30e journée de Ligue 1. Les Toulousains, menés depuis le début de la seconde période, ont renversé la situation en trois minutes, pour mener 2-1 à la 91e. Mais les Strasbourgeois ont arraché le nul à la dernière seconde, grâce à leur défenseur central Bakary Koné (95e).

Ce point du nul n'arrange cependant aucune des deux équipes, à la lutte pour en pas descendre en Ligue 2. Les Toulousains sont provisoirement 17e avec 30 pts, devant Troyes, 18e (29 pts), alors que le Racing reste 15e avec 32 pts.

Angers se donne de l'air. Dans les autres rencontres de la soirée, Angers a réalisé la belle opération en vue du maintien avec une nette victoire contre Caen (3-0). Les Angers, avec 35 pts, se donnent de l'air avec désormais six unités d'avance sur Troyes.

Amiens et Troyes se sont neutralisé et restent tous deux en grand danger, respectivement 16e (31 pts) et 18e (29 pts). Enfin, Dijon a arraché le nul à Montpellier dans le temps additionnel (2-2), grâce à un doublé de Wesley Saïd. Les deux équipes consolident leur place au milieu du classement.