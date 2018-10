Ligue 1 : l'AS Monaco officialise le départ de son entraîneur Leonardo Jardim

L'AS Monaco, 18ème de Ligue 1 après 9 journées, a annoncé jeudi avoir "mis fin à sa collaboration avec Leonardo Jardim", l'entraîneur portugais avec lequel le club de la Principauté a été champion de France à la surprise générale en 2017. Cette information est une officialisation de l'information révélée dès mercredi par Europe 1. Jardim, arrivé à Monaco à l'été 2014, a conduit le club jusqu'en demi-finales de la Ligue des champions en 2017, l'année de l'éclosion de Kylian Mbappé. Le club de la Principauté n'a rien dit jeudi du successeur de Jardim, alors que le nom du champion du monde 1998 Thierry Henry est évoqué dans la presse. L'entraîneur de l'équipe réserve, David Bechkoura, assurera l'intérim.

"Son passage restera comme une des plus belles pages de l'histoire du club". Jardim, arrivé à Monaco à l'été 2014, a conduit le club jusqu'en demi-finales de la Ligue des champions en 2017, l'année de l'éclosion de Kylian Mbappé. "Je tiens à saluer avec le plus profond respect Leonardo pour tout le travail accompli", a d'ailleurs réagi le vice-président directeur général de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev, dans le communiqué officialisant le départ du Portugais. "Son passage restera comme une des plus belles pages de l'histoire du club. Leonardo fera toujours partie de la famille de l'AS Monaco".

Début de saison catastrophique. Le Portugais, âgé de 44 ans, était sous contrat en Principauté jusqu'en 2020 mais il paie le début de saison catastrophique de son équipe, amputée comme chaque intersaison de plusieurs de ses éléments cadres comme Thomas Lemar (Atletico Madrid), Fabinho (Liverpool) ou Joao Moutinho (Wolverhampton). Monaco n'a gagné qu'un match cette saison, lors de la 1re journée de championnat à Nantes. L'équipe reste sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, et une série cauchemar de 10 matchs sans victoire depuis le 11 août. Elle reprendra la compétition le 20 octobre, à Strasbourg pour la 10ème journée de Ligue 1.