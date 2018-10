En Bleu aussi, Kylian Mbappé affole les compteurs

Dix-neuf ans, dix mois et une carrière déjà sur orbite. À même pas 20 ans, Kylian Mbappé est déjà un cadre du football français, au Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France, pour laquelle il a sauvé la mise par deux fois contre une coriace équipe d'Islande, en amical à Guingamp jeudi (2-2). Retour en chiffres sur un phénomène consacré cette semaine par la couverture de l'édition internationale du prestigieux magazine Time.

Bien plus capé que les plus grands Bleus…

À 19 ans et 10 mois, Kylian Mbappé est déjà bien plus expérimenté chez les Bleus que ses illustres aînés, avec 26 sélections, contre… aucune pour David Trezeguet (26ème sélection atteinte à 23 ans et 11 mois), Thierry Henry (23 ans et 6 mois), Jean-Pierre Papin (26 ans et 9 mois), Zinédine Zidane (24 ans et 11 mois) et Michel Platini (25 ans et 4 mois) au même âge.

Le record absolu de Lilian Thuram (142 capes) est encore loin, mais le natif de Bondy est très bien parti, en plus d'avoir déjà un titre de champion du monde à son palmarès, ce dont les autres manquaient forcément vu qu'ils n'avaient jamais porté la tunique tricolore à son (jeune) âge.

…mais pas forcément plus prolifique

Avec 10 buts en 26 sélections, Kylian Mbappé fait mieux que Thierry Henry et Jean-Pierre Papin (8 buts) ainsi que Zinédine Zidane (6 buts) au même temps de passage. Mais il est derrière David Trezeguet (10 buts) et surtout Michel Platini (16 buts). Le célèbre numéro 10 avait ensuite inscrit 25 buts sur le reste de sa carrière (41 réalisations, 10 de moins que Thierry Henry, meilleur buteur des Bleus).

Michel Platini est aussi celui qui a atteint 10 buts le plus rapidement, en 17 sélections, un total atteint en 22 sélections pour David Trezeguet et donc 26 pour Kylian Mbappé.