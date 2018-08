Judo : Teddy Riner arrêtera sa carrière aux JO 2024

Il aura 35 ans et une immense carrière derrière lui. Dans Le Figaro, Teddy Riner annonce qu'il va raccrocher son kimono au terme des Jeux olympiques de Paris, en 2024.

Tokyo dans le viseur. Le judoka, décuple champion du monde et double champion olympique, se fixe d'abord comme ambition de décrocher l'or à Tokyo, aux Jeux olympiques de 2020 : "J'aimerais bien, c'est un réel objectif pour moi. Forcément, cette médaille d'or me tient à cœur, en 2020, car j'ai envie de réaliser ça, non pas à Paris, mais à Tokyo. Pour l'histoire de mon sport, pour moi et pendant que je suis encore capable de le faire."

Une année 2018 sans combat. En attendant, Teddy Riner a décidé de ne pas combattre en compétition officielle pour cette année 2018, faisant l'impasse sur les Mondiaux 2018 et 2019 et privilégiant l'entraînement intensif avant Tokyo.