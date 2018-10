Football : le journaliste Denis Balbir se dit "contre" les femmes aux commentaires

Les commentaires des matches de football, oui… mais pas pour tout le monde, en tout cas selon Denis Balbir. Invité de l'émission Buzz TV du Figaro, le journaliste, qui doit commenter mardi soir le match France-Allemagne sur M6, a fait savoir qu'il était contre la présence de femmes aux commentaires de matches de football masculin en raison de leur timbre de voix.

"Je sais qu'on va me traiter de misogyne". "Une femme qui commente le foot masculin, je suis contre. Dans une action de folie, elle va monter dans les aiguës. Je sais qu'on va me traiter de misogyne et de sexiste. Mais ce n'est pas parce que c'est une femme ! C'est parce que le timbre de voix ne fonctionnerait pas", estime le commentateur, pourtant lui-même régulièrement raillé pour son enthousiasme débordant et sonore au micro.

Denis Balbir ajoute cependant qu'il n'est pas contre l'embauche de femmes comme consultante, dans un rôle d'expert. "Ça ne me dérangerait pas", ajoute-t-il.

Les propos du journaliste ont provoqué de nombreuses réactions consternées sur les réseaux sociaux, comme celles de Candice Rolland, commentatrice sur la chaîne L'Équipe, ou d'Isabelle Moreau, journaliste à CNews et ancienne du "Canal Football Club".

H-1 avant Bosnie-Irlande du Nord sur la @lachainelequipe, c'est l'heure de ma piqûre d'hormones ! #voixgrave Double ration avec Belgique-Pays Bas à 20h45! — Candice Rolland (@CR0707) 16 octobre 2018

Une suspension en avril. Denis Balbir n'en est pas à sa première polémique. En avril, il avait été suspendu après des propos homophobes tenus hors antenne après le match OM-Leipzig. Pensant son micro éteint, il s'était réjoui de l'élimination du club allemand dans des termes injurieux. "Je suis bien content pour ces… ces pédés arrogants au match aller comme ils étaient sûrs de gagner. Enfoirés." Il avait ensuite présenté ses excuses sur Twitter.