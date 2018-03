Foot : les Bleus battus à domicile par la Colombie en amical

À moins de trois mois de la Coupe du monde, l'équipe de France a encore un peu de travail. Après avoir mené 2-0 après 26 minutes de jeu face à la Colombie, les joueurs de Didier Deschamps ont finalement été battus par les "Cafeteros" (3-2), vendredi soir au Stade de France. Un match amical qui a cependant permis à Olivier Giroud d'inscrire son 30ème but en sélection. Wissam Ben Yedder et Lucas Hernandez ont quant à eux fait leur première apparition avec les Bleus.

Un début de match convaincant... Sans Pogba au coup d'envoi, la France avait pourtant débuté le match tambour battant. Olivier Giroud, après une erreur du gardien David Ospina, inscrivait son trentième but avec les Bleus, de près (11ème minute). De quoi rejoindre Just Fontaine et Jean-Pierre Papin au cinquième rang des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Un quart d'heure plus tard, Thomas Lemar concluait du gauche une superbe action collective, marquée par une talonnade inspirée d'Antoine Griezmann avant un décalage parfait de Kylian Mbappé (26ème).

...Puis la fébrilité. Mais la maîtrise a vite laissé place à une fébrilité difficilement compréhensible. Dans la foulée, Luis Muriel profitait de la passivité d'Hugo Lloris pour réduire l'écart (28ème). L'attaquant de l'AS Monaco Radamel Falcao, bien servi par l'ancien joueur du Rocher James Rodriguez, permettait même aux Colombiens de revenir à égalité (62ème). Les entrées en jeu des petits nouveaux Wissam Ben Yedder et Lucas Hernandez n'y changeaient rien. Pire, dans les dernières minutes, Quintero assénait le coup de grâce sur penalty, après une faute concédée par Samuel Umtiti dans la surface (85ème). Pour son premier match du Mondial, le 16 juin prochain face à l'Australie, les Bleus devront sans doute hisser leur niveau de jeu sur 90 minutes, notamment en défense. En attendant, la préparation continue. Mardi, ils affronteront la Russie, à Saint-Pétersbourg.